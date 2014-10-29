anchiktigra (anchiktigra) wrote,
anchiktigra
anchiktigra
Category:

ПОЗИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ. ПОЗИТИВ. ОПТИМИЗМ. ПОЗИТИВНЫЕ ЦИТАТЫ. ЧАСТЬ 1.





И с какой это радости нам быть в печали?:)

gZTuGJAAvOw.jpg

Нашли хорошее место в жизни - паркуйтесь...



Всегда смотри на вещи со светлой стороны. А если таковых нет - натирай темные до тех пор, пока они не заблестят.



Иногда всё, что нужно — это съесть шоколадку.
Конечно, проблему это сразу не решит, но шоколадку съесть нужно.

Семейное положение: "В активном цветении…)))"



Не удивляйтесь, если сегодня вдруг начнут сбываться несбыточные мечты. Вы этого достойны!



А впереди ещё целая жизнь, наполненная как хорошим, так и нереально хорошим, а всё плохое, что было - это лишь прелюдия к счастью.



Много ли надо, чтобы день начался прекрасно? Чашка горячего чая и поцелуй любимого человека. Думайте о хорошем.



ЖИЗНЬ - прекрасна, и⊥ʎdʞ ин ʞɐʞ !!!



Я решила...у меня должно быть ВСЁ или НИЧЕГО.
"Ничего" у меня уже было, значит теперь будет ВСЁ...


— Который час?
— Час для радости


Если не знаешь с какой стороны зайти, иди напролом...



Живите своими воспоминаниями, но вспоминайте только хорошее и думайте, что завтра будет самый лучший день.



Включите, люди, оптимизм —
Ведь жизнь, как не крути, прекрасна!
И может быть, не всё в ней ясно,
Но всё же, это чудо — жизнь!



Если вдруг жизнь подкидывает тебе очередной лимон, завари крепкий чай и получи удовольствие...😋☕🍋



Беру от жизни все, что можно....
И капельку, чего нельзя.... :)



Жизнь кипит!...)
... главное - температуру поддерживать!)))))

Dw0zQ3JcxRg.jpg

У меня все хорошо. Так мне и надо.



Со стороны может показаться, что я бездельничаю, но на самом же деле, занят по горло - живу.
Макс Фрай

7fd075c1f04281eecf2e642f9f0.jpg

Копируйте только положительные эмоции)



Расширять возможности — гораздо увлекательнее,
чем сокращать потребности!..ツ


Я не удивляюсь чьим-то странностям...
Я и свои-то не всегда объяснить могу!


А теперь коротко о себе: тихонечко сижу на троне…



Если какая-то мысль у вас в голове не укладывается, то и нечего ее туда запихивать :)))



— Ни стыда у тебя, ни совести нет!
— Ага, такая вот я счастливая!


Пусть сегодня будет все ВЕЛИКОЛЕПНО,
а в остальные дни - все ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!


Дарите друг другу приятности!..ツ



Нужно постоянно открывать для себя что-то новое.
Вот и сегодня я открыла для себя новую баночку варенья. :)


Если где-то хорошо, сразу начинайте там валяться.






Ведите счёт своим удачам, а не своим неприятностям)





Настроение, как у одуванчика... - яркое, солнечное и просто улётное!



Самая великая победа — победа над своим негативным мышлением.





- Юля, а почему тебя постоянно Юлькой-кастрюлькой называют?
- Потому что крышечка часто с'ьезжает!...)))



- Cложная ты...
- Да нет, я не сложная, а очень простая, меня просто понять надо. А вот понять сложно, это да...


Зачем же нам злиться, зачем же ругаться...
Зачем нам вообще, чего-то бояться...
Куда не посмотришь, один негатив
Давайте друг другу дарить позитив:)))



Никогда не жалуйтесь на судьбу:
друзей — огорчишь,
врагов — порадуешь,
себе — не поможешь…


- Девушка, а вы одна?
- Нет, я с причудами.


Берегите себя:
— не работайте на износ...
— не переживайте по пустякам...
— купайтесь в счастливых моментах!



Жить надо так, чтоб у вас было больше поводов для радости, а у врагов - для зависти!))



Может, она и не всегда умеет себя прилично вести. Но у нее доброе сердце, а это куда важнее.
Астрид Линдгрен. Пеппи Длинный чулок.


Вороне как-то вместо сыра
Господь послал тирамису,
И этим очень озадачил
лису...


Когда думаешь о хорошем, то все складывается как надо.



Как жить, как жить? Легче лёгкого...
Встал утречком и живи себе спокойненько.
Просто и без суеты ツ


Пусть всегда будет солнце в кармане, искры в глазах и счастье в душе!



Если уж копаешься в себе . . . не забывай и сажать что-нибудь . . .

Совет дня: Не превращайте свою книгу жизни в жалобную! ツ



Я люблю хэппи энды



Я изучил все вероисповедания и все философии, но жизнелюбие побеждает всё. Бен Джонсон



Коротко о себе: волшебная на всю голову.



Шить сарафаны и легкие платья из ситца,
Не увязать в философии как таковой.
В общем, начать к этой жизни легко относиться,
Так как её все равно не понять головой.


- Тебе что-нибудь купить?
- Да!
- А что?
- Пока не знаю, но... ДВА!


Эээх, надену сарафан в белую горошину .....
Отвали-ка всё плохое - привали хорошее.


Жить стоит уметь так, чтоб под музыку нашей души плясали даже жизненные бури)



Вот бы научиться все плохое сдувать, как зонтики одуванчика!)



Жизнь любит тех , кто на нее не жалуется)





Полёт мысли сегодня отложен из-за тумана в голове)



- Скажи, чему ты радуешься?
- Не знаю. Мне причина не нужна!!!

0_baa48_f21bb324_XL.jpg

Не бойтесь, он не кусается...он целиком проглатывает!)))



— Что ты будешь сегодня делать?
— Ничего.
— Но ты вчера это делала...
— Я не доделала.

- Успокой меня!
- Успокойся...
- Да у тебя прям талант психолога!!!
Совет дня:
Лопнуло терпение - Надуй заново!)

Иногда всё происходит настолько неожиданно, что даже не успеваешь офигеть!



Когда я вижу, что люди радуются запаху свежей выпечки, торопятся к ужину домой, жарят картошку или вместе лепят пельмени - убеждаюсь в том, что мир держится на простом счастье. :)

Все неприятности случились... Теперь приятности попрут...

Не теряйте хорошего настроения, а то другие подберут!..ツ ​

Было в ней одно чудесное свойство - она свято и бескорыстно верила в хорошее...)

Красоту увидеть в некрасивом,
Разглядеть в ручьях разливы рек...
Кто умеет в буднях быть счастливым -
Тот и впрямь счастливый человек!..
Эдуард Асадов
Если нельзя, но очень хочется, то нужно обязательно...

У меня всегда солнце в кармане... искры в глазах и счастье в душе!...)
- Ты всегда улыбаешься, напеваешь, прекрасно выглядишь... Душа за тебя радуется!
- О, это вы меня ещё в хорошем настроении не видели!
Я люблю тебя, жизнь! Спасибо за взаимность!

XzkK7aq6fhA.jpg

..Не слушайте чужих сказок...любите сказку своей жизни...

Даже не знаю, как жить дальше…
Так же хорошо или ещё лучше!?))
Если ты упал, то постарайся поднять что-то с пола, пока лежишь.
Шотландская поговорка

Пытаюсь исправить свой колючий характер

Хотите, чтобы что-то было ИНАЧЕ?
ИНАЧЬТЕ!
В жизни всё относительно.
Даже, если в одном месте вас послали, то в другом уже просто заждались!

- Ты как здесь?
- Да, так... мечтал!


Пусть уходит грусть
Я к тебе припрусь
А когда припрусь
Праздник будет
Пусть..))
Не нужно с собой бороться. С собой нужно договариваться! :)

Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается.

Нравятся мне весёлые и счастливые !!! Они не напрягают !!!
И, как правило, не завидуют ... :)))

Вспылила...
Теперь сижу, молчу...
Жду, пока пыль осядет...


- Как вы нашли такое теплое местечко?
- Как, как... Села, нагрела...ツ

art-красивые-картинки-owls-1856476.jpeg



Кашу в голове иногда надо перемешивать, чтобы не пригорала.

Живи так, чтобы даже у депрессии, которая из любопытства решится заглянуть к тебе в гости, поднялось настроение!

PjkzTYd0muY.jpg

Мантра дня: У меня все хорошо, а будет еще лучше! ツ

vIclr_BWQWY

Солнце может светить вам, а может и не светить.
Все зависит от того, повернетесь ли вы к нему лицом.
Древняя индейская пословица



Не усложняйте простое.
Упрощайте сложное!


Пусть кто-то скулит про морщинки и складки…
У нас, оптимисток, всегда все в порядке!


У каждого свой способ радоваться жизни...)


4YpdDx4WKoI.jpg



9TuyXY-qdXo.jpg

Нашел хорошее место в жизни — паркуйся!..:-))

W_T8lUbm9m0.jpg

- Что притихла? Устала?
- Нет, придумываю, как дальше радоваться жизни... ))

lw2lHxH5kkg.jpg

Нет ничего прекрасней на земле, чем просто радоваться жизни.

9hQ8LN7LAzs.jpg

Если вас посылают на все четыре стороны, идите к югу — там теплее!

J5Y6rWEOSMk.jpg

Принимайте на душу исключительно приятные впечатления!

TqspBpHFlxk.jpg

Думая о лучшем будущем,
ты даешь ему возможность однажды осуществиться.

MissSmile_original.jpg

Праздник нужно всегда носить с собой! :)

Rang_de_holi_136428104260b6b1cd960ccab21eb0190c72f5e6fa.jpg

Жизнь любит тех , кто на нее не жалуется .ツ

1cwFHUjnqIY.jpg

- Вы не видите очевидного.
- А зачем мне видеть очевидное, когда я могу чувствовать невероятное...

syGcmt_C6-k.jpg

Вы думаете, что хорошее настроение приходит всегда само по себе? Это конечно так. Но только в том случае, если хорошее настроение у вас дикое и не прирученное. А если его одомашнить? Может, тогда оно и приходить будет почаще, а может и вообще останется жить?)

DCEqYSqM3sw.jpg

Если человеку многого не хватает –
значит, он просто не умеет хватать ツ

cyi-ZzlA8d8.jpg

Не подпускайте к себе плохое настроение. Пусть оно вообще забудет к вам дорогу! :)

3VRJT6De-N8.jpg

Неважно какая погода за окном... Главное, чтобы в душе всегда было солнышко! Светите! Грейте! И краски за окном станут ярче, теплее!

gviVd-U3d-I.jpg

А жизнь летит... аж шляпу сносит!

wTFwtdGrplQ.jpg

Жизнь должна быть вот такая полосатая :)

8p3ANw8yM44ллл.jpg

Как жить, как жить? Легче лёгкого...
Встал утречком и живи себе спокойненько.
Просто и без суеты ツ

uNLonacmwOI.jpg

Прогноз погоды на сегодня:
обещают ветер со стороны удачи и осадки в виде счастья.

36k2abFx8d8.jpg

ЦЕНИТЬ МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ
Главный секрет позитива состоит в том, чтобы не позволять мелочам тревожить нас и вместе с тем ценить те маленькие радости, которые выпадают на нашу долю.

KltscZPxCXA.jpg

Не ищи повод для улыбки – улыбнись! И передай дальше! ;)
Доброе утро, чудесного дня!

G1VOWmAzSFY.jpg

"Всё будет хорошо"! - тверди себе упорно...
И хочется, как в детстве, верить в чудеса...
Как не крути, прекрасна жизнь бесспорно!
За чёрной белая всегда приходит полоса!

Dgb30o_BqUs.jpg

— А как вы лечите депрессию?
— А она у меня не болеет!

c7BI7EietWY.jpg

— Когда у меня стресс, я ем конфеты.
— Ты постоянно их ешь.
— Согласна, жизнь помотала!

Hjzb-3xCSNQ.jpg

Пусть в душе у вас всегда будет много ярких солнышек!

gm9spI-fQVY.jpg

Что за выражение "Хорошо там, где нас нет"?! ... да там, где я - всегда ХОРОШО! Просто не все знают - Где Я?!

igHq9NVfcCw.jpg

Я - оптимист. Не вижу особой пользы быть чем-то ещё.

--- Уинстон Черчилль ---

4M_wJP8hCX8

Вчера думала, что всё хорошо, а сегодня бац!... Ещё лучше!!!

brZpViH0Szc

Лучшая защита от негатива – это в первую очередь позитив в душе и в отношении к миру вокруг тебя. Как сорняки не растут на ухоженной клумбе, так и в своей душе поддерживай чистоту и порядок. Посей там семена любви… Пройдёт совсем немного времени, и ты вырастишь дерево, чья крона укроет от любых невзгод в жизни и сделает тебя счастливым…

P5WMGYbw0N4.jpg

Если сердце тоска твоё гложет,
Негатива полно в голове,
То ты высунь язык, скорчи рожу...
И скажи неприятностям: "Бе-е-е!"

d5_SDCLIiU0.jpg

— О, как хорошо пахнет. Вы чем-то надушились?
— Хорошим настроением!

3RqowPIH9F0.jpg

У каждого человека есть в жизни два дерева: одно - дерево счастья, другое - дерево печали... Какое дерево будешь поливать, такие плоды и будешь вкушать.



Оптимизм - это человеческое олицетворение весны.

весна

В нас пропал дух авантюризма. Мы перестали покупать батон и отгрызать горбушку, пока несем его домой.



Настроиться на хорошее настроение:



Шооо??? Это я-то в возрасте? Я вас умоляю! Да я... в бархатном сезоне!!!)))



– Мама, я хочу сок облаков.
– Что?
– Сок облаков.
– Не поняла.
– Воды налей, пожалуйста. Ничего ты, мама, в жизни не понимаешь...



Не смотри на дождь.
Смотри на россыпь разноцветных зонтиков :)

mJs1xxm1gGE

Если на душе тепло и ясно – не слушайте прогнозов!

IOy8FM2sTIo.jpg

Позитивное мышление рождает позитивную реальность.

3_18.jpg

Оптимист, даже находясь между двумя неприятностями, загадывает желание))

AU_qQWXxKvc.jpg

— Фигурка у тебя прям точёная...
— Ага! Точу по ночам...

Позитивный настрой





Хорошее настроение делает терпимыми все вещи.
Генри Уорд Бичер



Представь, что ты на один день надеваешь очки, которые преображают мир: ты начинаешь замечать позитивное вокруг, концентрируясь на любых нюансах. Если даже ты видишь какие-то неприятные, негативные моменты, просто скажи себе: «Если это происходит, значит, это зачем-то нужно». Задай себе вопрос: «Чему хорошему учит меня эта ситуация?»



Пока вы мыслите позитивно и творчески, у вас будут смелость, инициатива и здравое суждение - вы будете созидателем.
Орисон Марден





ЧАСТЬ 2 ЗДЕСЬ: http://anchiktigra.livejournal.com/1200381.html

Subscribe

Featured Posts from This Journal

promo anchiktigra september 28, 14:36
Buy for 1 000 tokens
Онлайн-психолог: Скляр Анна Владимировна. Онлайн-консультации по всему миру.…
Анна Скляр - психолог, психотерапевт. Ph.D., кандидат философских наук. Автор блога “Счастье есть”. Приглашаю на индивидуальное онлайн-консультирование. Хотите лучше познакомиться с самим собой и улучшить качество своей жизни? Стать счастливым человеком и реализовать свой…
Comments for this post were disabled by the author