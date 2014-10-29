ПОЗИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ. ПОЗИТИВ. ОПТИМИЗМ. ПОЗИТИВНЫЕ ЦИТАТЫ. ЧАСТЬ 1.

И с какой это радости нам быть в печали?:)
Нашли хорошее место в жизни - паркуйтесь...
Всегда смотри на вещи со светлой стороны. А если таковых нет - натирай темные до тех пор, пока они не заблестят.
Иногда всё, что нужно — это съесть шоколадку.
Конечно, проблему это сразу не решит, но шоколадку съесть нужно.
Семейное положение: "В активном цветении…)))"
Не удивляйтесь, если сегодня вдруг начнут сбываться несбыточные мечты. Вы этого достойны!
А впереди ещё целая жизнь, наполненная как хорошим, так и нереально хорошим, а всё плохое, что было - это лишь прелюдия к счастью.
Много ли надо, чтобы день начался прекрасно? Чашка горячего чая и поцелуй любимого человека. Думайте о хорошем.
ЖИЗНЬ - прекрасна, и⊥ʎdʞ ин ʞɐʞ !!!
Я решила...у меня должно быть ВСЁ или НИЧЕГО.
"Ничего" у меня уже было, значит теперь будет ВСЁ...
— Который час?
— Час для радости
Если не знаешь с какой стороны зайти, иди напролом...
Живите своими воспоминаниями, но вспоминайте только хорошее и думайте, что завтра будет самый лучший день.
Включите, люди, оптимизм —
Ведь жизнь, как не крути, прекрасна!
И может быть, не всё в ней ясно,
Но всё же, это чудо — жизнь!
Если вдруг жизнь подкидывает тебе очередной лимон, завари крепкий чай и получи удовольствие...😋☕🍋
Беру от жизни все, что можно....
И капельку, чего нельзя.... :)
У меня все хорошо. Так мне и надо.
Копируйте только положительные эмоции)
А теперь коротко о себе: тихонечко сижу на троне…
Если какая-то мысль у вас в голове не укладывается, то и нечего ее туда запихивать :)))
Дарите друг другу приятности!..ツ
Если где-то хорошо, сразу начинайте там валяться.
Жизнь кипит!...)
... главное - температуру поддерживать!)))))
У меня все хорошо. Так мне и надо.
Со стороны может показаться, что я бездельничаю, но на самом же деле, занят по горло - живу.
Макс Фрай
Копируйте только положительные эмоции)
Расширять возможности — гораздо увлекательнее,
чем сокращать потребности!..ツ
Я не удивляюсь чьим-то странностям...
Я и свои-то не всегда объяснить могу!
А теперь коротко о себе: тихонечко сижу на троне…
Если какая-то мысль у вас в голове не укладывается, то и нечего ее туда запихивать :)))
— Ни стыда у тебя, ни совести нет!
— Ага, такая вот я счастливая!
Пусть сегодня будет все ВЕЛИКОЛЕПНО,
а в остальные дни - все ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!
Дарите друг другу приятности!..ツ
Нужно постоянно открывать для себя что-то новое.
Вот и сегодня я открыла для себя новую баночку варенья. :)
Если где-то хорошо, сразу начинайте там валяться.
Ведите счёт своим удачам, а не своим неприятностям)
Настроение, как у одуванчика... - яркое, солнечное и просто улётное!
Самая великая победа — победа над своим негативным мышлением.
- Юля, а почему тебя постоянно Юлькой-кастрюлькой называют?
- Потому что крышечка часто с'ьезжает!...)))
- Cложная ты...
- Да нет, я не сложная, а очень простая, меня просто понять надо. А вот понять сложно, это да...
Зачем же нам злиться, зачем же ругаться...
Зачем нам вообще, чего-то бояться...
Куда не посмотришь, один негатив
Давайте друг другу дарить позитив:)))
Никогда не жалуйтесь на судьбу:
друзей — огорчишь,
врагов — порадуешь,
себе — не поможешь…
- Девушка, а вы одна?
- Нет, я с причудами.
Берегите себя:
— не работайте на износ...
— не переживайте по пустякам...
— купайтесь в счастливых моментах!
Жить надо так, чтоб у вас было больше поводов для радости, а у врагов - для зависти!))
Жить надо так, чтоб у вас было больше поводов для радости, а у врагов - для зависти!))
Может, она и не всегда умеет себя прилично вести. Но у нее доброе сердце, а это куда важнее.
Астрид Линдгрен. Пеппи Длинный чулок.
Вороне как-то вместо сыра
Господь послал тирамису,
И этим очень озадачил
лису...
Когда думаешь о хорошем, то все складывается как надо.
Как жить, как жить? Легче лёгкого...
Встал утречком и живи себе спокойненько.
Просто и без суеты ツ
Пусть всегда будет солнце в кармане, искры в глазах и счастье в душе!
Если уж копаешься в себе . . . не забывай и сажать что-нибудь . . .
Совет дня: Не превращайте свою книгу жизни в жалобную! ツ
Я люблю хэппи энды
Я изучил все вероисповедания и все философии, но жизнелюбие побеждает всё. Бен Джонсон
Коротко о себе: волшебная на всю голову.
Жить стоит уметь так, чтоб под музыку нашей души плясали даже жизненные бури)
Вот бы научиться все плохое сдувать, как зонтики одуванчика!)
Пусть всегда будет солнце в кармане, искры в глазах и счастье в душе!
Если уж копаешься в себе . . . не забывай и сажать что-нибудь . . .
Совет дня: Не превращайте свою книгу жизни в жалобную! ツ
Я люблю хэппи энды
Я изучил все вероисповедания и все философии, но жизнелюбие побеждает всё. Бен Джонсон
Коротко о себе: волшебная на всю голову.
Шить сарафаны и легкие платья из ситца,
Не увязать в философии как таковой.
В общем, начать к этой жизни легко относиться,
Так как её все равно не понять головой.
- Тебе что-нибудь купить?
- Да!
- А что?
- Пока не знаю, но... ДВА!
Эээх, надену сарафан в белую горошину .....
Отвали-ка всё плохое - привали хорошее.
Жить стоит уметь так, чтоб под музыку нашей души плясали даже жизненные бури)
Вот бы научиться все плохое сдувать, как зонтики одуванчика!)
Жизнь любит тех , кто на нее не жалуется)
Полёт мысли сегодня отложен из-за тумана в голове)
- Скажи, чему ты радуешься?
- Не знаю. Мне причина не нужна!!!Я люблю тебя, жизнь! Спасибо за взаимность!
Не бойтесь, он не кусается...он целиком проглатывает!)))
Не бойтесь, он не кусается...он целиком проглатывает!)))
— Что ты будешь сегодня делать?
— Ничего.
— Но ты вчера это делала...
— Я не доделала.
- Успокой меня!
- Успокойся...
- Да у тебя прям талант психолога!!!
Совет дня:
Лопнуло терпение - Надуй заново!)
Иногда всё происходит настолько неожиданно, что даже не успеваешь офигеть!
Когда я вижу, что люди радуются запаху свежей выпечки, торопятся к ужину домой, жарят картошку или вместе лепят пельмени - убеждаюсь в том, что мир держится на простом счастье. :)
Все неприятности случились... Теперь приятности попрут...
Не теряйте хорошего настроения, а то другие подберут!..ツ
Было в ней одно чудесное свойство - она свято и бескорыстно верила в хорошее...)
У меня всегда солнце в кармане... искры в глазах и счастье в душе!...)
Иногда всё происходит настолько неожиданно, что даже не успеваешь офигеть!
Когда я вижу, что люди радуются запаху свежей выпечки, торопятся к ужину домой, жарят картошку или вместе лепят пельмени - убеждаюсь в том, что мир держится на простом счастье. :)
Все неприятности случились... Теперь приятности попрут...
Не теряйте хорошего настроения, а то другие подберут!..ツ
Было в ней одно чудесное свойство - она свято и бескорыстно верила в хорошее...)
Красоту увидеть в некрасивом,
Разглядеть в ручьях разливы рек...
Кто умеет в буднях быть счастливым -
Тот и впрямь счастливый человек!..
Эдуард АсадовЕсли нельзя, но очень хочется, то нужно обязательно...
У меня всегда солнце в кармане... искры в глазах и счастье в душе!...)
- Ты всегда улыбаешься, напеваешь, прекрасно выглядишь... Душа за тебя радуется!
- О, это вы меня ещё в хорошем настроении не видели!
..Не слушайте чужих сказок...любите сказку своей жизни...
Даже не знаю, как жить дальше…
Так же хорошо или ещё лучше!?))
Если ты упал, то постарайся поднять что-то с пола, пока лежишь.
Шотландская поговорка
Пытаюсь исправить свой колючий характер
Пытаюсь исправить свой колючий характер
Хотите, чтобы что-то было ИНАЧЕ?
ИНАЧЬТЕ!
В жизни всё относительно.
Даже, если в одном месте вас послали, то в другом уже просто заждались!
- Ты как здесь?
- Да, так... мечтал!
Пусть уходит грусть
Я к тебе припрусь
А когда припрусь
Праздник будет
Пусть..))Не нужно с собой бороться. С собой нужно договариваться! :)
Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается.
Нравятся мне весёлые и счастливые !!! Они не напрягают !!!
И, как правило, не завидуют ... :)))
Вспылила...
Теперь сижу, молчу...
Жду, пока пыль осядет...
- Как вы нашли такое теплое местечко?
- Как, как... Села, нагрела...ツ
Кашу в голове иногда надо перемешивать, чтобы не пригорала.
Живи так, чтобы даже у депрессии, которая из любопытства решится заглянуть к тебе в гости, поднялось настроение!
Мантра дня: У меня все хорошо, а будет еще лучше! ツ
Солнце может светить вам, а может и не светить.
Все зависит от того, повернетесь ли вы к нему лицом.
Древняя индейская пословица
У каждого свой способ радоваться жизни...)
Не усложняйте простое.
Упрощайте сложное!
Пусть кто-то скулит про морщинки и складки…
У нас, оптимисток, всегда все в порядке!
У каждого свой способ радоваться жизни...)
Нашел хорошее место в жизни — паркуйся!..:-))
- Что притихла? Устала?
- Нет, придумываю, как дальше радоваться жизни... ))
Нет ничего прекрасней на земле, чем просто радоваться жизни.
Если вас посылают на все четыре стороны, идите к югу — там теплее!
Принимайте на душу исключительно приятные впечатления!
Думая о лучшем будущем,
ты даешь ему возможность однажды осуществиться.
Праздник нужно всегда носить с собой! :)
Жизнь любит тех , кто на нее не жалуется .ツ
- Вы не видите очевидного.
- А зачем мне видеть очевидное, когда я могу чувствовать невероятное...
Вы думаете, что хорошее настроение приходит всегда само по себе? Это конечно так. Но только в том случае, если хорошее настроение у вас дикое и не прирученное. А если его одомашнить? Может, тогда оно и приходить будет почаще, а может и вообще останется жить?)
Если человеку многого не хватает –
значит, он просто не умеет хватать ツ
Не подпускайте к себе плохое настроение. Пусть оно вообще забудет к вам дорогу! :)
Неважно какая погода за окном... Главное, чтобы в душе всегда было солнышко! Светите! Грейте! И краски за окном станут ярче, теплее!
А жизнь летит... аж шляпу сносит!
Жизнь должна быть вот такая полосатая :)
Как жить, как жить? Легче лёгкого...
Встал утречком и живи себе спокойненько.
Просто и без суеты ツ
Прогноз погоды на сегодня:
обещают ветер со стороны удачи и осадки в виде счастья.
ЦЕНИТЬ МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ
Главный секрет позитива состоит в том, чтобы не позволять мелочам тревожить нас и вместе с тем ценить те маленькие радости, которые выпадают на нашу долю.
Не ищи повод для улыбки – улыбнись! И передай дальше! ;)
Доброе утро, чудесного дня!
"Всё будет хорошо"! - тверди себе упорно...
И хочется, как в детстве, верить в чудеса...
Как не крути, прекрасна жизнь бесспорно!
За чёрной белая всегда приходит полоса!
— А как вы лечите депрессию?
— А она у меня не болеет!
— Когда у меня стресс, я ем конфеты.
— Ты постоянно их ешь.
— Согласна, жизнь помотала!
Пусть в душе у вас всегда будет много ярких солнышек!
Что за выражение "Хорошо там, где нас нет"?! ... да там, где я - всегда ХОРОШО! Просто не все знают - Где Я?!
Я - оптимист. Не вижу особой пользы быть чем-то ещё.
--- Уинстон Черчилль ---
Вчера думала, что всё хорошо, а сегодня бац!... Ещё лучше!!!
Лучшая защита от негатива – это в первую очередь позитив в душе и в отношении к миру вокруг тебя. Как сорняки не растут на ухоженной клумбе, так и в своей душе поддерживай чистоту и порядок. Посей там семена любви… Пройдёт совсем немного времени, и ты вырастишь дерево, чья крона укроет от любых невзгод в жизни и сделает тебя счастливым…
Если сердце тоска твоё гложет,
Негатива полно в голове,
То ты высунь язык, скорчи рожу...
И скажи неприятностям: "Бе-е-е!"
— О, как хорошо пахнет. Вы чем-то надушились?
— Хорошим настроением!
У каждого человека есть в жизни два дерева: одно - дерево счастья, другое - дерево печали... Какое дерево будешь поливать, такие плоды и будешь вкушать.
Оптимизм - это человеческое олицетворение весны.
В нас пропал дух авантюризма. Мы перестали покупать батон и отгрызать горбушку, пока несем его домой.
Настроиться на хорошее настроение:
Шооо??? Это я-то в возрасте? Я вас умоляю! Да я... в бархатном сезоне!!!)))
– Мама, я хочу сок облаков.
– Что?
– Сок облаков.
– Не поняла.
– Воды налей, пожалуйста. Ничего ты, мама, в жизни не понимаешь...
Не смотри на дождь.
Смотри на россыпь разноцветных зонтиков :)
Если на душе тепло и ясно – не слушайте прогнозов!
Позитивное мышление рождает позитивную реальность.
Оптимист, даже находясь между двумя неприятностями, загадывает желание))
— Фигурка у тебя прям точёная...
— Ага! Точу по ночам...
Позитивный настрой
Представь, что ты на один день надеваешь очки, которые преображают мир: ты начинаешь замечать позитивное вокруг, концентрируясь на любых нюансах. Если даже ты видишь какие-то неприятные, негативные моменты, просто скажи себе: «Если это происходит, значит, это зачем-то нужно». Задай себе вопрос: «Чему хорошему учит меня эта ситуация?»
ЧАСТЬ 2 ЗДЕСЬ: http://anchiktigra.livejournal.com/1200381.html
Позитивный настрой
Хорошее настроение делает терпимыми все вещи.
Генри Уорд Бичер
Представь, что ты на один день надеваешь очки, которые преображают мир: ты начинаешь замечать позитивное вокруг, концентрируясь на любых нюансах. Если даже ты видишь какие-то неприятные, негативные моменты, просто скажи себе: «Если это происходит, значит, это зачем-то нужно». Задай себе вопрос: «Чему хорошему учит меня эта ситуация?»
Пока вы мыслите позитивно и творчески, у вас будут смелость, инициатива и здравое суждение - вы будете созидателем.
Орисон Марден
ЧАСТЬ 2 ЗДЕСЬ: http://anchiktigra.livejournal.com/1200381.html
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