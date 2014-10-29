ПОЗИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ. ПОЗИТИВ. ОПТИМИЗМ. ПОЗИТИВНЫЕ ЦИТАТЫ. ЧАСТЬ 1.

Я решила...у меня должно быть ВСЁ или НИЧЕГО.





"Ничего" у меня уже было, значит теперь будет ВСЁ...

— Который час?





— Час для радости

Беру от жизни все, что можно....









Жизнь кипит!...)



... главное - температуру поддерживать!)))))

У меня все хорошо. Так мне и надо.







Со стороны может показаться, что я бездельничаю, но на самом же деле, занят по горло - живу.



Макс Фрай

Копируйте только положительные эмоции)







Расширять возможности — гораздо увлекательнее,



чем сокращать потребности!..ツ

Я не удивляюсь чьим-то странностям...



Я и свои-то не всегда объяснить могу!

А теперь коротко о себе: тихонечко сижу на троне…







Если какая-то мысль у вас в голове не укладывается, то и нечего ее туда запихивать :)))







— Ни стыда у тебя, ни совести нет!



— Ага, такая вот я счастливая!

Пусть сегодня будет все ВЕЛИКОЛЕПНО,



а в остальные дни - все ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!

Дарите друг другу приятности!..ツ







Нужно постоянно открывать для себя что-то новое.



Вот и сегодня я открыла для себя новую баночку варенья. :)

Если где-то хорошо, сразу начинайте там валяться.



И капельку, чего нельзя.... :)У меня все хорошо. Так мне и надо.Копируйте только положительные эмоции)А теперь коротко о себе: тихонечко сижу на троне…Если какая-то мысль у вас в голове не укладывается, то и нечего ее туда запихивать :)))Дарите друг другу приятности!..ツЕсли где-то хорошо, сразу начинайте там валяться.

- Юля, а почему тебя постоянно Юлькой-кастрюлькой называют?









- Cложная ты...



- Да нет, я не сложная, а очень простая, меня просто понять надо. А вот понять сложно, это да...

Зачем же нам злиться, зачем же ругаться... Зачем нам вообще, чего-то бояться... Куда не посмотришь, один негатив







Никогда не жалуйтесь на судьбу: друзей — огорчишь, врагов — порадуешь,



себе — не поможешь… Давайте друг другу дарить позитив:)))

- Девушка, а вы одна?



- Нет, я с причудами. - Потому что крышечка часто с'ьезжает!...)))

Берегите себя:

— не работайте на износ...

— не переживайте по пустякам...









Жить надо так, чтоб у вас было больше поводов для радости, а у врагов - для зависти!))







Может, она и не всегда умеет себя прилично вести. Но у нее доброе сердце, а это куда важнее.



Астрид Линдгрен. Пеппи Длинный чулок.

Вороне как-то вместо сыра Господь послал тирамису, И этим очень озадачил



лису...

Когда думаешь о хорошем, то все складывается как надо.



— купайтесь в счастливых моментах!Жить надо так, чтоб у вас было больше поводов для радости, а у врагов - для зависти!))

Как жить, как жить? Легче лёгкого...

Встал утречком и живи себе спокойненько.







Пусть всегда будет солнце в кармане, искры в глазах и счастье в душе!







Если уж копаешься в себе . . . не забывай и сажать что-нибудь . . .



Совет дня: Не превращайте свою книгу жизни в жалобную! ツ







Я люблю хэппи энды







Я изучил все вероисповедания и все философии, но жизнелюбие побеждает всё. Бен Джонсон







Коротко о себе: волшебная на всю голову.







Шить сарафаны и легкие платья из ситца, Не увязать в философии как таковой. В общем, начать к этой жизни легко относиться,



Так как её все равно не понять головой.

- Тебе что-нибудь купить? - Да! - А что?



- Пока не знаю, но... ДВА!

Эээх, надену сарафан в белую горошину .....



Отвали-ка всё плохое - привали хорошее.

Жить стоит уметь так, чтоб под музыку нашей души плясали даже жизненные бури)







Вот бы научиться все плохое сдувать, как зонтики одуванчика!)



Просто и без суеты ツПусть всегда будет солнце в кармане, искры в глазах и счастье в душе!Если уж копаешься в себе . . . не забывай и сажать что-нибудь . . .Совет дня: Не превращайте свою книгу жизни в жалобную! ツЯ люблю хэппи эндыКоротко о себе: волшебная на всю голову.Жить стоит уметь так, чтоб под музыку нашей души плясали даже жизненные бури)Вот бы научиться все плохое сдувать, как зонтики одуванчика!)

И с какой это радости нам быть в печали?:)Нашли хорошее место в жизни - паркуйтесь...Всегда смотри на вещи со светлой стороны. А если таковых нет - натирай темные до тех пор, пока они не заблестят.Иногда всё, что нужно — это съесть шоколадку.Конечно, проблему это сразу не решит, но шоколадку съесть нужно.Семейное положение: "В активном цветении…)))"Не удивляйтесь, если сегодня вдруг начнут сбываться несбыточные мечты. Вы этого достойны!А впереди ещё целая жизнь, наполненная как хорошим, так и нереально хорошим, а всё плохое, что было - это лишь прелюдия к счастью.Много ли надо, чтобы день начался прекрасно? Чашка горячего чая и поцелуй любимого человека. Думайте о хорошем.ЖИЗНЬ - прекрасна, и⊥ʎdʞ ин ʞɐʞ !!!Если не знаешь с какой стороны зайти, иди напролом...Живите своими воспоминаниями, но вспоминайте только хорошее и думайте, что завтра будет самый лучший день.Включите, люди, оптимизм —Ведь жизнь, как не крути, прекрасна!И может быть, не всё в ней ясно,Но всё же, это чудо — жизнь!Если вдруг жизнь подкидывает тебе очередной лимон, завари крепкий чай и получи удовольствие...😋☕🍋Ведите счёт своим удачам, а не своим неприятностям)Настроение, как у одуванчика... - яркое, солнечное и просто улётное!Самая великая победа — победа над своим негативным мышлением.Жизнь любит тех , кто на нее не жалуется)Полёт мысли сегодня отложен из-за тумана в голове)- Скажи, чему ты радуешься?